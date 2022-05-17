النائب علي الموسوي رئيسا للجنة الاقتصاد النيابية

النائب علي الموسوي رئيسا للجنة الاقتصاد النيابية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اختارت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، اليوم الثلاثاء، رئيساً للسن ونائبيه.واوضحت الدائرة الاعلامية بيان ، إن ” لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية اختارت علي يوسف الموسوي رئيساً لها”.واضاف ان “اللجنة اختارت محمد نوري عبد ربه نائب اولاً، فيما سمت موفق حسين نائب ثانيا”.

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