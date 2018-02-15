النائب مسعود حيدر يعلن عدم ترشحه للانتخابات القادمة

النائب مسعود حيدر يعلن عدم ترشحه للانتخابات القادمة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قرر القيادي في حركة “التغيير” الكردية، مسعود حيدر، اليوم الخميس، الانسحاب من القائمة الانتخابية للحركة.وقال مسعود حيدر في بيان له اليوم: انه قرر الانسحاب من الترشيح مع قائمة حركة التغيير الانتخابية.وأعلنت القيادية في حركة “التغيير” الكردية، سروة عبد الواحد، اول أمس الثلاثاء، انسحابها من القائمة الانتخابية للحركة.وقالت عبد الواحد عبد حسابها في تويتر: “أعلنت انسحابي من الترشح للإنتخابات مع قائمة حركة التغيير”.وأضافت: “أتمنى النجاح والموفقية لزميلاتي وزملائي الأعزاء”، دون أن تذكر شيئاً عن الأسباب، أو القائمة الانتخابية التي سترشح ضمنها.

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