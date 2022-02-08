النائب (هريم آغا) رئيس كتلة حزب الاتحاد الوطني في البرلمان الاتحادي

النائب (هريم آغا) رئيس كتلة حزب الاتحاد الوطني في البرلمان الاتحادي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- سمت كتلة الاتحاد الوطني في البرلمان العراقي، رئيسا لها ونائباً له في اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء.ووفقا للمعلومات الواردة لشبكة أخبار العراق، فإن الكتلة سمت النائب “هريم كمال آغا” رئيسا لها، وتم اختيار “ملا كريم شكر” نائبا له.كما تمت تسمية “كاروان يارويس” مقررا للكتلة، و “سوزان منصور” متحدثا رسميا باسم الكتلة في البرلمان العراقي.ويمتلك حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني 18 مقعدا في مجلس النواب العراقي في دورته الجديدة، وهو الحزب الرئيسي الثاني بعد الديمقراطي الكوردستاني في إقليم كردستان.

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