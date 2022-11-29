الناتو: تزايد النفوذ الإيراني الروسي في العراق يقلقنا

الناتو: تزايد النفوذ الإيراني الروسي في العراق يقلقنا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تسبب العراق بقلق لحلف الشمال الأطلسي الناتو نتيجة “تزايد النفوذ الروسي الإيراني” .الجنرال الإيطالي، جيوفاني إيانوتشي، وفي تصريح لصحيفة “ريبوبليكا” ، قال إنه “على خلفية النفوذ الروسي المتزايد، يتوجب على  الناتو أن يركز على العراق، مبينا ان “العراق من أصعب البلدان بالنسبة لحلف شمال الأطلسي، حيث يتزايد من ناحية نفوذ موسكو وطهران باستمرار، ومن ناحية أخرى، هناك في العراق وحدة عسكرية محدودة للحلف”.وبحسب الجنرال، فإن تحركات الحلف تهدف إلى تفادي الأخطاء القديمة في المنطقة.واختتم إيانوتشي الذي يقود منذ سبتمبر الماضي بعثة الناتو في العراق تصريحه بالقول “لدينا نموذج جديد تمامًا للعمل داخل الناتو. نتعاون مع السلطات المحلية ونتجنب الحديث من موقف قد يشير إلى محاولات الغرب للتدخل عسكريا في شؤون هذه البلاد“.غزت القوات الأمريكية وحلفاؤها العراق في ربيع عام 2003. وكان الهدف من عملية “حرية العراق” هو الإطاحة بنظام صدام حسين، الذي اتهمته واشنطن بصلاته بالإرهاب الدولي وحيازة الأسلحة الكيماوية، إلا انه لم يتم لاحقا تأكيد هذه المعلومات. ومنذ ذلك الحين، تم تقليص قوات الناتو في العراق، لكن أجزاء من مهمة الناتو لا تزال موجودة هناك.يذكر ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الولائي وصل صباح اليوم الى طهران لتنفيذ الاوامر الايرانية.

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