النجباء:القوات الأمريكية في العراق وسوريا تحت رحمة صواريخنا
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد زعيم ” فصيل النجباء” المنضوي في الحشد الشعبي أكرم الكعبي , الخميس, أن سياسة الاستكبار الخارجية قائمة على صناعة الارهاب الوحشي وقتل الشعوب ونهب خيرات البلدان, مخاطباً الأمريكان بالقول “سننتظركم في سوريا وسنقاومكم وسننتصر عليكم كما انتصرنا على إرهابكم”.وقال الكعبي في بيان له اليوم, إنه “بعد هزيمة الارهاب في العراق وسوريا وفضح تحالف الشر بقيادة امريكا الذي يقوم بابقاء محميات لداعش في سوريا قرب البوكمال ، وفي العراق بوادي حوران ، نجد ان احمق الشر الامريكي ( ترامب ) يحاول تدارك مشروعهم المهزوم وحماية الارهاب التكفيري بشكل مباشر بعد ان عجز الكيان الصهيوني بهجماته المتكررة على سوريا لدعم الارهاب وحمايته”.وأضاف أن “كل ذلك يكشف خبث ودناءة الاستكبار العالمي وان سياسته الخارجية قائمة على صناعة الارهاب الوحشي وقتل الشعوب ونهب خيرات البلدان”.واكد الكعبي, أن صواريخ الحشد وفي مقدمته النجباء ستستهدف القوات الامريكية في العراق وسوريا ردا على ضرب سوريا. وتابع،هذه السياسة الاستعمارية تجعلنا نعلنها وبكل فخر اننا صنفنا الثالوث المشؤوم ( امريكا وبريطانيا واسرائيل ) على لائحة الارهاب ونقول لهم : اننا ننتظركم في سوريا وسنقاومكم ونكافحكم وسننتصر عليكم كما انتصرنا على ارهابكم المتمثل بصنيعتكم داعش والنصرة وباقي مجاميع التكفير”.وخاطب الكعبي ،الأمريكان بالقول, “لنَ نسمح لمشروعكم الشيطاني الماسوني ان يدمر بلداننا او يستهدف مقدساتنا والله ناصرنا فنعم المولى ونعم النصير.