النجيفي:إقامة زعيم المعارضة البحرينية في النجف ليس من مصلحة العراق

النجيفي:إقامة زعيم المعارضة البحرينية في النجف ليس من مصلحة العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- علق القيادي في تحالف القرار العراقي أثيل النجيفي، الاثنين (31 كانون الأول 2018)، على اعلان مجلس محافظة النجف اقامة رجل الدين البحريني المعارض عيسى قاسم في العراق.وقال النجيفي، في حديث صحفي له اليوم: إن “هناك فروقاً كبيرة ما بين منح اقامة لشخص ما والسماح له بالعمل سياسي تجاه دول أخرى”، مبيناً أن “منح اقامة الى لاجئ يسكن في العراق امر طبيعي، اذا كان اللاجئ لا يمارس العمل السياسي من داخل الاراضي العراقية ضد دول معينة لدينا معها علاقات”.وشدد ” على وجوب ان لا يكون هناك تدخل في الشؤون الداخلية، خصوصا إذا كان اللاجئ يدعو الى مطالبات تخرق دستور البلد الذي هاجمه، فهذا الموضوع يفتح باب خطر كبير على العراق، وقد يدخلنا في مشاكل نحن في غنى عنها”.وكشف اللجنة الامنية بمجلس محافظة النجف ، الاثنين 31 كانون الاول 2018،  ان المعارض البحريني الشيخ عيسى قاسم لن يترك النجف وسيقيم فيها عقب وصوله اليها لحضور مجلس عزاء اقيم بمناسبة وفاة  الايراني محمود الهاشمي الشاهرودي.وقال عضو اللجنة جواد الغزالي في تصريح ان الشيخ البحريني عيسى القاسم وحسب المعلومات الأولية المتوفرة لدينا استأجر دارا في حي الأمير بمحافظة النجف وسيقيم فيه”.وكان رجل الدين المعارض وصل الى النجف في وقت سابق، والتقى المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، وعدد من رجال الدين، وشارك بمجلس عزاء رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محمود الهاشمي شاهرودي، الذي أقيم في النجف.

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