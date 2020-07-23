النجيفي:إيران طلبت من الحكومة عدم استيراد البضائع من الأردن وتركيا

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية، اثيل النجيفي، أن إيران طالبت العراق بتحويل خط الاستيراد من تركيا والاردن اليها.وقال النجيفي في حديث صحفي: إنه “تساءلت قبل ايام لماذا نسمع تصعيد اعلامي لتعقيد علاقة العراق مع تركيا أو البلاد العربية بدلا من التفاوض وحسم الملفات بالسياقات الرسمية المعتادة بين الدول”.وأضاف “جاءت الاجابة بطلب إيران تحويل خط الاستيراد من تركيا والاردن اليها ورفع ميزان العراق التجاري معها الى ٢٠ مليار دولار”.