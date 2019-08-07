النجيفي:إيران منعت إنضمام العراق إلى مجلس التعاون الخليجي

النجيفي:إيران منعت إنضمام العراق إلى مجلس التعاون الخليجي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر القيادي في تحالف القرار أثيل النجيفي، الاربعاء 7 اب 2019، أسباباً قال انها هي من منعت انضمام العراق الى مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والكويت وقطر والامارات والبحرين وعُمان.وقال النجيفي، في حديث صحفي، انه “من الصعب جداً ان يوافق مجلس التعاون الخليجي على انضمام العراق اليه، فالعراق قدم طلباً سابقا ورفض وكان في اوج علاقاته مع دول الخليج في الثمانينات، وهناك مستوى من العلاقات ما بين دول الخليج تختلف عن العلاقات مع العراق، ومستوى الثقة فيما بينهم يختلف عن ما موجود مع العراق”.وأضاف ان “مستوى الحياة في مجلس التعاون الخليجي يختلف كثيرا عن ما هو موجود لدينا، بالتالي لا تستطيع دول الخليج ان تفتح ابوابها بصورة كاملة للعراق، اذا لم يكن هناك ارتقاء وتغيير في نمط الحياة في مؤسسات الدولة العراقية والارتقاء بمستوى التعليم وفرص العمل”.وختم القيادي في تحالف القرار قوله انه “اذا لم تتغير هذه الأمور فمن الصعب جداً ان يقبل مجلس التعاون الخليجي انضمام العراق اليه”.واكد النجيفي ،إن ايران تمنع انضمام العراق الى مجلس التعاون الخليجي كما ان المجلس يرى ان القرار العراقي هو صناعة ايرانية 100%.

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