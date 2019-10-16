النجيفي:الانتخابات المبكرة “حماية للعملية السياسية”

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في تحالف القرار أثيل النجيفي، الأربعاء (16 تشرين الأول 2019)، إن اجراء انتخابات مبكرة سيحفظ العملية السياسية من الانهيار.

وذكر النجيفي في تدوينة على موقعه بالفيس بوك، أن “أقل ما تفعله الأحزاب الحاكمة هو الإسراع بتحديد موعد مبكر لانتخابات نيابية تحت إشراف دولي يمنحها المصداقية”.

واستدرك أن ذلك سيحدث في حال “كانوا يريدون الحفاظ على النظام السياسي من الانهيار”.

وكان رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، قد دعا، الإثنين (14 تشريم الأول 2019)، قادة الأحزاب والكتل السياسية، إلى إجراء انتخابات برلمانية ومحلية مبكرة قبل نهاية العام الجاري 2019، وتقديم المتورطين بقتل المتظاهرين إلى العدالة، والاعتذار للشعب العراقي.

وطالب العبادي في بيان ، الكتل السياسية، إلى “تشكيل محكمة قضائية مستقلة لحسم سريع ونزيه وعادل لجميع ملفات الفساد، والدعوة لانتخابات برلمانية ومحلية مبكرة على ان لا يتجاوز سقفها 2020، مع تعديل قانون الانتخابات الحالي، وضمان آلية انتخابية نزيهة وباشراك اممي بالإشراف على الانتخابات ونزاهتها”.

وأشار رئيس ائتلاف النصر، في جملة مقترحاته للأحزاب إلى ضرورة أن “تتعهد الاحزاب المشاركة بالانتخابات بضمان تشكيل حكومات مستقلة، وانهاء المحاصصة المقيتة، وتفعيل مجلس الخدمة الاتحادي، والشروع بوضع مسارات التغييرات الدستورية اللازمة، ووضع خارطة طريق واضحة لانتشال الدولة من الافلاس والعجز بسبب السياسة الريعية والذهاب الى التنوع الاقتصادي الحيوي لتوفير فرص عمل للشباب والعاطلين عن العمل، وبضمان المصالح الوطنية بعيدا عن اي محور اقليمي ودولي”.