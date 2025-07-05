النجيفي:الحشد الشعبي سيذهب إلى مزبلة التاريخ والعار

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مصدر برلماني:الدورة البرلمانية الحالية الأسوأ في تاريخ الحكم الإطاري
الداخلية:ضبط نحو(40) كغم من المخدرات بحوزة تاجر إيراني له علاقات “وثيقة”مع الحشد الشعبي
ممثل خامنئي في العراق:بلادي مستمرة في دعم الحشد الشعبي
المياه النيابية:لا يتجرأ أي مسؤول عراقي فتح فمه أمام إيران حتى ولو مات الشعب العراقي من العطش
حزب طالباني:لا أمن ولا استقرار للعراق بوجود ميليشيا الحشد الشعبي
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- اذاعة INN