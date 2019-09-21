النجيفي:الحلبوسي سيطرد من منصبه حال دفاعه “الحقيقي”وليس الإعلامي عن السنّة

النجيفي:الحلبوسي سيطرد من منصبه حال دفاعه “الحقيقي”وليس الإعلامي عن السنّة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- انتقد القيادي في تحالف القرار اثيل النجيفي، السبت، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، معتبرا أنه سيكون خارج منصبه إذا تحدث عن اي ملف يخدم المكون السني.وقال النجيفي في تصريح اوردته صحيفة “العربي الجديد” ، إن “رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، كان قد وعد بفتح ملف إعمار المدن والمغيبين والحصول على حقوق أهالي المناطق المحررة، إلا أنه لا يستطيع ذلك ليس لأنه قيادي في الجبهة الايرانية بل لأنه يفضل الملايين الخضراء على أهله،وسيكون خارج منصبه بعد ساعات من التحدث عن أي ملف يخدم المكون السني”.وأضاف، أن “جبهة الإنقاذ الجديدة تمثل ضغطاً سياسياً، داخلياً وخارجياً، على الحكومة، ويمكن من خلالها أن ندفع الحكومة من أجل الحصول على الحقوق”. 

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