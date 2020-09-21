النجيفي:الدوائر الانتخابية المتعددة بداية صفحة التغيير والإصلاح الحقيقي

النجيفي:الدوائر الانتخابية المتعددة بداية صفحة التغيير والإصلاح الحقيقي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية أثيل النجيفي، اليوم الاثنين، عن وجود صراع بين حكومة مصطفى الكاظمي وبعض القوى السياسية بشأن الانتخابات المبكرة المرتقبة في العراق.وقال النجيفي،في حديث صحفي، إن “هناك ارادة من قبل حكومة مصطفى الكاظمي، التي تعتقد انها ليس ممثلة في البرلمان العراقي تريد ايصال قوى اخرى جديدة الى البرلمان والساحة السياسية القادمة من خلال الانتخابات المبكرة وقانون انتخابات جديد، في المقابل هناك قوى سياسية ضد هذا التوجه، ولهذا هناك صراع بين هذه الاطراف”.وشدد النجيفي أن “هناك حاجة لضغط جماهيري جديد، حتى يلزم القوى السياسية والبرلمان العراقي بإقرار قانون انتخابات يضمن اجراء عملية تغيير”، موضحا “لغاية الان الجدل والصراع قائم بين القوى السياسية على هذا القانون”.وأضاف “اذا لم يكن هناك قانون انتخابات يعطي مجال لتقسيم المناطق الانتخابية واظهار اسلوب جديد للحصول على المقاعد فسيكون نفس القوى السياسية ونفس الشخصيات موجودة في البرلمان القادم، وهذا يعني لا وجود لأي عملية تغيير او حتى اصلاح حقيقي”.

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