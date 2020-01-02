النجيفي:الرد الأمريكي على اقتحام سفارتها من قبل ميليشيا الحشد سيكون قاسيا جداً على العراق

النجيفي:الرد الأمريكي على اقتحام سفارتها من قبل ميليشيا الحشد سيكون قاسيا جداً على العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية، اثيل النجيفي، الخميس (02 كانون الثاني 2020)، أن رد الولايات المتحدة على اقتحام سفارتها ببغداد، من قبل ميليشيا الحشد الشعبي، سيكون قاسيا وحاسما بالوقت ذاته.وقال النجيفي في حديث صحفي، إن “تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، مارك اسبر، كانت واضحة بشأن الرد على عملية الهجوم التي طالت سفارتهم في بغداد”، متوقعا أن يكون “الرد قاسيا وحاسما في الوقت ذاته”.وأضاف أن “الأيام المقبلة ستشهد موقفا اكثر شدة من الولايات المتحدة، فيما ستتراخى وتتنازل الفصائل الحشدية الموالية لإيران”.واندلعت أمام مقر السفارة الأمريكية في العراق، صباح الثلاثاء (31 كانون الأول 2019) مظاهرات ميليشياوية احتجاجا على الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة، الأحد الماضي، إلى مواقع لـ “كتائب حزب الله” في أراض حدودية للعراق وسوريا، وأسفرت عن مقتل 25 شخصا على الأقل، فيما نصبوا خيام الاعتصام أمام السفارة.واتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران بالوقوف وراء “الهجوم” على السفارة، مهددا إيران بأنها ستتحمل “المسؤولية الكاملة” عن هذه الأحداث.وشارك بالتظاهرات المنددة بالقصف الامريكية، أمام السفارة الامريكية، زعيم العصائب ، قيس الخزعلي، والأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، ورئيس هيأة الحشد الشعبي، فالح الفياض، ونائبه أبو مهدي المهندس، ونائب زعيم ميليشيا سرايا الخراساني، حامد الجزائري، فيما رفع عضو مجلس النواب، عن كتلة الصادقون النيابية، حسن سالم، علمي الحشد الشعبي وكتائب حزب الله على السياج الخارجي للسفارة.يذكر ان الدولة العراقية مختطفة من قبل ميليشيات الحشد الايراني.

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