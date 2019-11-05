النجيفي:الشعب العراقي يرفض تعديل الدستور من قبل الطبقة السياسية الحالية

النجيفي:الشعب العراقي يرفض تعديل الدستور من قبل الطبقة السياسية الحالية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية أثيل النجيفي، الثلاثاء، أن اقليم كردستان العراق وبعض المناطق الغربية لن تقبل بتغيير النظام الحالي الى رئاسي، مشيرا إلى أن العقليات الموجودة الآن في السلطة لن تستطيع تغيير الدستور.وقال النجيفي في تصريح  صحفي، إنه “قبل الحديث عن تغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، لا بد من السؤال عما إذا كان الوقت مهيأ لتغيير الدستور، ومن سيكتب الدستور الجدي”، مشيرا إلى أن “العقليات الموجودة الآن في السلطة لن تستطيع تغيير الدستور، كما أن الشعب العراقي لن يتقبل أن تكون هي التي تُغير الدستور، خصوصاً أن هذه الجهات، حتى الساعة، مختلفة على كثير من الجزئيات في الدستور العراقي، ولم تتوصل، منذ سنين، إلى أي اتفاق حول تفسير المواد الدستورية”.وبين النجيفي أن “الشعب العراقي يريد أن يحظى بفئة جديدة تعدل وتكتب الدستور الجديد، وليس الطبقة السياسية الحالية، التي هي سبب الأزمة التي يمر بها العراق حالياً”، معتبرا أن “الحديث عن تغيير النظام إلى رئاسي في غير موضعه”.واشار النجيفي إلى أن “كردستان لن يعترف بنظام غير دستوري وسيتصرف لوحده، كما أن بعض المناطق، الغربية، سترى أن هذا النظام غير دستوري، وتتصرف لوحدها أيضاً وقد يعترف العالم بأن النظام غير دستوري، وهنا سيدخل العراق في مأزق كبير”.

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