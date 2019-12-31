النجيفي:العراق سيدمر بالكامل من وراء إيران وميليشيات الحشد

النجيفي:العراق سيدمر بالكامل من وراء إيران وميليشيات الحشد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طرح القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية، أثيل النجيفي، الثلاثاء (31 كانون الأول 2019) 4 أضرار قال انها قد تصيب العراق واقتصاده فيما لو دخل حرباً مع اميركا.وأوضح النجيفي عبر تغريدة، على منصة تويتر: “هل تعلمون نتائج الحرب مع امريكا – إيقاف تصدير النفط العراقي وانهيار الاقتصاد العراقي – تحويل السلاح الجوي العراقي الى خردة – قطع معظم الدول علاقتها والدول التي تبقى تستغل العراق لكي تحصل على ما يستحق تحمل الغضب الامريكي – بناء مناطق في العراق علاقات مباشرة مع الولايات المتحدة”.وأصدرت السفارة الامريكية في بغداد، بيانا وجهت رسالة فيه لرعاياها، بالتزامن مع التظاهرات الميليشياوية التي انطلقت امام مبنى سفارتها، بالمنطقة الخضراء وسط بغداد.وقالت السفارة في البيان الذي ، إنه “بسبب نشاط الاحتجاج المستمر، لا ينبغي على المواطنين الامريكيين الاقتراب من السفارة الامريكية في بغداد”.وأضاف: “يجب على الامريكيين مراجعة امنهم الشخصي وتأهبهم في حالات الطوارئ”.

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