النجيفي:العراق نحو الإنهيار

النجيفي:العراق نحو الإنهيار
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في حزب متحدون، اثيل النجيفي، اليوم الأحد، ان العراق ذاهب نحو الفوضى السياسية، جاء ذلك تعليقاً على اعلان الحزب الشيوعي العراقي المقاطعة والانسحاب من الانتخابات المبكرة، بعد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.وقال النجيفي، في حديث صحفي، ان “الانتخابات البرلمانية المبكرة مع الانسحابات والمقاطعة ستكون غير قادرة على اخراج وانضاج كتل سياسية برلمانية بديلة للوضع السياسي الحالي أو قوى سياسية قادرة على تفعيل الوضع السياسي الحالي سواء على المستوى الداخلي او الخارجي”.وأضاف، ان “مقاطعة وانسحاب بعض الاطراف السياسية سوف يزيد من الأزمة السياسية التي يمر بها العراق”، مبيناً أن “هذا يدل على ان العراق ذاهب الى مرحلة خطرة وصعبة جداً على مختلف الاصعدة حالة يغلب عليها الفوضى السياسية والحكومة العراقية ستكون عاجزة عن فعل أي شيء لإيقاف هذه الفوضى”.

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