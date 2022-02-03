النجيفي:القوى الدولية هي من فرضت على البارزاني و(م و خ) بالتحالف مع الصدر

النجيفي:القوى الدولية هي من فرضت على البارزاني و(م و خ) بالتحالف مع الصدر
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم رئيس مجلس النواب الاسبق اسامة النجيفي، الخميس، القوى السنية بالقصور في تحالفات السياسية، مبينا ان القوى الخارجية هي من اوصت القوى السنية والكردية بالتحالف مع التيار الصدري.وقال النجيفي في حوار متلفز: ان “استعجال القوى السنية بالتحالف مع جهة شيعية محددة وترك اخرى قد يطيح بالحكومة المقبل بسرعة قياسية”.واوضح ان ” التحالف السني والكردي مع طرف شيعي جرى على اثر توجيهات دولية من اجل ضرب طرف اخر وعلى الجميع عدم تجاهل قوى الاطار التنسيقي”.وأشار النجيفي الى ان “تصالح نوري المالكي مع مقتدى الصدر مستبعد الا ان الوضع السياسي لا يتحمل المزيد من التصعيد وعلى الجميع انهاء الازمة للالتفات الى خطر داعش الذي يهدد المناطق المحرر برمتها”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *