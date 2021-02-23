النجيفي:القوى السنّية ترفض عودتي ورافع العيساوي إلى المشهد السياسي

النجيفي:القوى السنّية ترفض عودتي ورافع العيساوي إلى المشهد السياسي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية اثيل والنجيفي، الثلاثاء، التسويات السياسية لملفات القيادات السنية في الخارج غير ناجحة، فيما تحدث عن جهة غير شيعية تعارض عودة وزير المالية الأسبق رافع العيساوي.وقال النجيفي في حوار متلفز، ان “التسويات السياسية لعودة القيادات المتهمة لم تنجح ابدا ولذلك ابتعدت شخصيا عن حلحلة ملفاتي بهذه الطريقة”.وأضاف، أنه “لديه 15 قضية أثيرت ضدي جميعها تم تسويتها باستثناء واحدة مرفوعة من قبل الوقف الشيعي”.ولفت النجيفي إلى ان “من يعارضون ويضغطون لمنع عودتنا انا ورافع العيساوي هم الأطراف السنية وليس الشيعة وهذه هي مشكلتنا”.

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