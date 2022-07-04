النجيفي:الكاظمي أداة بيد الدولة العميقة

النجيفي:الكاظمي أداة بيد الدولة العميقة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس مجلس النواب الاسبق اسامة النجيفي، الاثنين، الى عدم تكرار سيناريو اختيار رئيس وزراء مستقل لادارة الحكومة، مبينا ان رئيس حكومة تصريف الاعمار مصطفى الكاظمي بات اداة بيد قوى متنفذة تعمل ما تشاء بالعراق دون رادع.وقال النجيفي في حوار متلفز ، ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تحول الى اداة بيد قوى متنفذة حولته الى واجهة لممارسة ما تريد وعلى الجميع عدم تكرر خطأ تكليف رئيس وزراء مستقل”.واضاف ان “الوضع بحاجة الى رئيس وزراء قوي مدعوم سياسيا ،لا ان يتم تكليف شخصية مستقلة تتحول الى اداة وواجهة للاحزاب دون تحملها اي خطأ”.وأشار النجيفي الى ان “ملفات الاقتصاد والامن وتطوير البنى التحتية وانهاء الفساد بحاجة الى شخصية فاعلة لادارة البلاد نحو بر الامان”. 

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