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المالية النيابية تقترح دمج بهض الهيئات المستقلة لتقليل اجمالي الإنفاق
التيار الصدري:الميليشيات الولائية رحبت بمشاركة القوات الأمريكية في محاربة دعش
النجيفي:النظام السياسي في طريقه للإنهيار
حكومة كردستان:قطع رواتب لأكثر من 10 الآف شخص يستلمون رواتب غير قانونية
تحالف الفتح:إتفاق سياسي على ترحيل الانتخابات إلى عام 2022
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المالية النيابية تقترح دمج بهض الهيئات المستقلة لتقليل اجمالي الإنفاق
حكومة كردستان:قطع رواتب لأكثر من 10 الآف شخص يستلمون رواتب غير قانونية
شركة الموانىء العراقية:المياه الإقليمية والقنوات الملاحية” آمنة “
المالية النيابية:الموازنة الحالية ليست تقشفية وغير إصلاحية
الاقتصاد النيابية:3 ملايين عامل فقدوا عملهم بسبب إنخفاض سعر العملة الوطنية
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نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
اِتفاق الكاظمي مع حزب بارزاني برعاية أمريكية حول سنجار ” فتنة كبيرة”
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فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
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