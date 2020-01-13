النجيفي:تشكيل إقليم سنّي دعوة متسرعة

النجيفي:تشكيل إقليم سنّي دعوة متسرعة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعرب القيادي في تحالف القرار، أثيل النجيفي، الاإثنين، عن رفضه لطرح فكرة الأقاليم “المذهبية”، فيما رأى أن الدعوة لها انفعالية ومتسرعة، لا تحتسب العواقب.وقال النجيفي، عبر تغريدة على تويتر: “كنا ولازلنا نرفض الاقاليم المذهبية ونؤيد الاقاليم الادارية لتحسين مستوى الاداء الإرادي في العراق”.وأضاف: “لكننا نعطي الأولوية لدعم المطالبة بالتعديل الشامل لمسار الوضع السياسي وعدم تشتيت الجهود في اثارة قضايا خلافية لا يمكن حلها الا في ظل حوار هادئ بين ممثلين يقبل بهم الشعب العراقي”.ورأى أن “الدعوة الحالية لإقامة اقليم مذهبي دعوة انفعالية لا تختلف في انفعالها وتسرعها عن المطالبة بخروج الامريكان دون احتساب العواقب”.يأتي ذلك عقب تداول وسائل الاعلام أسماء قيادات سنيّة، قالت إنها “حضرت اجتماع دبي لتشكيل الإقليم السني”.

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