النجيفي:جميع الكتل السياسية في سفينة “علي بابا”

النجيفي:جميع الكتل السياسية في سفينة “علي بابا”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية اثيل النجيفي،الثلاثاء، ان جميع الكتل السياسية باننا في سفينة وعلينا إصلاحها فان غرقت سنغرق .وقال النجيفي في تغريدة على “تويتر”،  “نقول لمن يدعي تمثيل مكونه باننا جميعا نمثل ظواهر سياسية …  فنحن ظاهرة تؤمن باننا في سفينة علينا إصلاحها فان غرقت سنغرق”.واضاف “أنتم ظاهرة تؤمن باكتناز اقصى ما تستطيع في قوارب نجاة والاستعداد للخلاص بأنفسكم عند الحاجة”.

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