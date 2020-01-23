النجيفي:دعوات الأحزاب الشيعية وميليشياتها إلى انسحاب القوات الأمريكية من العراق لبسط النفوذ الإيراني

النجيفي:دعوات الأحزاب الشيعية وميليشياتها إلى انسحاب القوات الأمريكية من العراق لبسط النفوذ الإيراني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- علق القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية أثيل النجيفي، الخميس (23 كانون الثاني 2020) على الانباء التي تحدثت عن وجود تهديدات أمريكية للقوى السياسية السنية والكردية، لمنع نوابها من حضور جلسة البرلمان السابقة بشأن التصويت على اخراج القوات الاجنبية، وكذلك الوقوف ضد هذا التوجه.وقال النجيفي في حديث صحفي، إن “موضوع تعرض القوى السياسية السنية والكردية الى تهديدات أمريكية، لمنع حضورها جلسة البرلمان للتصويت على قرار انهاء التواجد الاجنبي، لا يستحق الرد، فهو غير صحيح اطلاقا”.وبين، أن “القوى السياسية السنية والكردية، لديها كل المبررات المنطقية المعقولة لكي ترفض محاولات انفراد إيران بالقرار العراقي، بغطاء إخراج القوات الاجنبية من العراق”.وأضاف القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية: “لا نرى أن القضية هي اخراج للقوات الأمريكية من العراق، فقط، بل ننظر الى الامر انه ابعاد لكل جهة يمكن أن تزعزع النفوذ الإيراني في العراق أو تقلل من قدرته على التحكم في مصير العراق مستقبله، ولهذا نحن ضد هذا التوجه، وليس بسبب التهديدات الامريكية أو غيرها من الاكاذيب”.وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت، في وقت سابق، أنباء مفادها ان الولايات المتحدة الامريكية هددت القوى السنية والكردية للضغط على نوابها، بشأن عدم حضور جلسة البرلمان الخاصة بإخراج القوات الأجنبية من العراق.وصوت مجلس النواب، الاحد (05 كانون الثاني 2020)، على خروج جميع القوات الاجنبية والامريكية من العراق، والغاء دور التحالف الدولي في العراق.عقب ذلك، هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض عقوبات على بغداد بعد تصويت البرلمان على قرار إخراج القوات الأجنبية، مشترطا أن تدفع بغداد لواشنطن تكلفة بناء قاعدتها الجوية.وقال ترامب إنه “إذا طالب العراق برحيل القوات الأمريكية ولم يتم ذلك على أساس ودي، سنفرض عليهم عقوبات لم يروا مثلها من قبل مطلقا. ستكون عقوبات إيران بجوارها شيئا صغيرا”.

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