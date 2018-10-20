النجيفي:دكاكين الأحزاب ومليشياتها ستفشل عبد المهدي
آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- قال القيادي في تحالف القرار العراقي اثيل النجيفي، السبت، 20 تشرين الأول، 2018، إن الحكومة القادمة ستواجه الصفحة الثالثة بصراعها من اجل البقاء بين الدولة وكيانات موازية.وذكر النجيفي في تغريدة على موقعه بتويتر ، انه “في عراق ما بعد ٢٠٠٣ وبعد ان طويت صفحة الفوضى الخلاقة وصفحة بناء الكيانات الموازية للدولة كمافيات الفساد والسلاح خارج الدولة والدولة العميقة، ستواجه الحكومة القادمة الصفحة الثالثة بصراعها من اجل البقاء بين الدولة وتلك الكيانات الموازية”.وكان النجيفي ذكر الجمعة (5 تشرين الأول 2-18)، أن أولى معارك المكلف بتشكيل الحكومة، عادل عبد المهدي مع الكتل السياسية، ستكون ضد صنفين من المرشحين.وأوضح النجيفي في تغريدة عبر حسابه في تويتر، أن “أولى معارك عادل عبد المهدي مواجهة الكتل السياسية ورفض صنفان من المرشحين، الفاسدين، والعبثيين الذين لا يقدسون سيادة القانون وتماسك اجهزة الدولة”.وأضاف، أن “سمعة حكومة عادل عبد المهدي وتصديق الشعب للإصلاح سيكون بسمعة كل وزير فيها”. واختتم بالقول، إن على عبد المهدي “أن يربح هذه المعركة”.