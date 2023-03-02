النجيفي:دمار العراق من النفوذ الإيراني وغيره

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة عبد العزيز النجيفي، اليوم الخميس، أن العملية السياسية تعاني من مشاكل وأزمات بسبب اختلاف المصالح والتدخلات الأجنبية.وذكر المكتب الإعلامي للنجيفي في بيان ، أن “الأخير، استقبل سفير جمهورية مصر العربية في العراق وليد محمد إسماعيل”، مبيناً أنه “تناول الاجتماع العلاقات الأخوية التي تربط العراق بالشقيقة الكبرى مصر ، والرغبة في تطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين”.وأضاف أن “الاجتماع تناول الأوضاع السياسية والاقتصادية في العراق والمنطقة، مشيرا الى أن “النجيفي أكد أن خطة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خطة طموحة، وهو رجل نزيه، لذلك فالأمل في تحقيق منجزات لصالح الشعب كبير”.ولفت رئيس الجبهة بحسب البيان الى أن “العملية السياسية ما زالت تعاني من مشاكل وأزمات بسبب اختلاف المصالح، والتدخلات الأجنبية، والتجاوز على القانون، والحل الأمثل يكمن في تعزيـز روح المواطنة وسيادة القانون، وتحقيق الحكم الرشيد”.من جهته، تحدث السفير المصري عن “أهمية العراق ودوره، وعلاقة مصر التاريخية به”، مؤكدا على “الرغبة في تطوير العلاقة في مختلف النواحي”.