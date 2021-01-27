النجيفي:رفض برلماني لحل المجلس والانتخابات تجري في عام 2022

النجيفي:رفض برلماني لحل المجلس والانتخابات تجري في عام 2022
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تحدث القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية، أثيل النجيفي، الأربعاء (27 كانون الثاني 2021)، عن وجود رفض برلماني لحل مجلس النواب العراقي، من أجل اجراء الانتخابات .وقال النجيفي، في حديث صحفي، ان “هناك رفضاً برلمانياً لحل مجلس النواب العراقي، من أجل اجراء الانتخابات في عام 2022 الموعد الثابت ، على الرغم من عدم امتلاك اعضاء البرلمان الجرأة للتصريح بذلك”.وأشار إلى أن “مجلس النواب يقوم بخطوات عملية من شأنها ان تعرقل الانتخابات القادمة”.وبين ان “هناك تشريعات لابد من انهائها قبل موعد الانتخابات وليس هناك نية في انجازها الا في نهاية المدة”، مضيفا ان “قرار حل البرلمان لم يبحث بجدية حتى هذا اليوم وهذا ما يدل على وجود نية تسويف تمنع اتخاذه”.وكان مجلس الوزراء، قد صوت في وقت سابق خلال جلسة استضاف فيها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، على تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات، وهو العاشر من شهر تشرين الأول المقبل.

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