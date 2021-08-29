النجيفي:زيارة ماكرون للموصل لن تضيف شيئا لها

النجيفي:زيارة ماكرون للموصل لن تضيف شيئا لها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق القيادي في حزب متحدون اثيل النجيفي، اليوم الاحد، على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للموصل بانها لن تضيف شيئا.وقال النجيفي في تغريدة ، ان “زيارة ماكرون للموصل لن تضيف شيئا فأقصى ما يريده هو ان يظهر للشعب الفرنسي انه لازال مهتما بمسيحيي الشرق بعد عجزه عن تنفيذ وعوده في لبنان”.

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