النجيفي:عبد المهدي منفذ جيد لإيران

بغداد/شبكة أخبار العراق- ذكر القيادي في تحالف القرار، أثيل النجيفي، السبت (10 اب 2019)، سبباً قال انه هو من منع الحكومة العراقية من ادانة العقوبات الامريكية التي فرضت ضد بعض الشخصيات السياسية .وقال النجيفي لـ(بغداد اليوم)، إن “موقف الحكومة غير الواضح ازاء العقوبات الامريكية ضد بعض الشخصيات السياسية، وراءه سر يتعلق بخشيتها من فتح الملفات التي تطال هذه الشخصيات ومن يقف وراءهم”، مبينا أن “فتح الملفات سيطيح برؤوس كبيرة لا تستطيع الحكومة العراقية مواجهتها، الامر الذي دفعها إلى اخذ جانب الصمت على الاسماء التي وردت في قائمة العقوبات الامريكية”.وأضاف أن “فتح التحقيقات سوف يتسبب بأثارة الجدل والحث على فرض عقوبات على قادة وشخصيات سياسية لم يرد اسمائها بالقائمة”، مشيرا إلى أن “الحكومة العراقية لن تحرك ساكنا تجاه هذه الشخصيات التي ستستمر بالتحايل على العقوبات الأمريكية قدر امكانها”.وكانت وزارة الخزانة الأميركية، قد أعلنت الخميس (18 تموز 2019) إدراج النائب أحمد الجبوري (أبو مازن)، ومحافظ نينوى السابق نوفل العاكوب، وقائد حركة بابلون ريان الكلداني، وقائد قوات الشبك في سهل نينوى وعد قدو، على قائمة عقوباتها.