النجيفي:عدم إدراج حل مجلس نينوى يعد تسويفا من قبل رئاسة مجلس النواب

النجيفي:عدم إدراج حل مجلس نينوى يعد تسويفا من قبل رئاسة مجلس النواب
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بغداد/شبكة أخبار العراق- عد رئيس تحالف القرار اسامة النجيفي، السبت، عدم طرح فقرة حل مجلس محافظة نينوى على جدول اعمال مجلس النواب “تسويفا”، مؤكدا أنه سيعمل مع نواب المحافظة على بإدراج الفقرة ضمن جدول اعمال جلسة اليوم او الغد.وقال النجيفي في تصريح  صحفي له اليوم، إن “جميع نواب محافظة نينوى متكاتفين من اجل مجلس المحافظة”، مشيرا إلى أن “النواب توصلوا الى قناعة بعدم إمكانية استمرار عمل مجلس المحافظة لوجود مخالفات كبيرة تخص هدر المال العام”.وأضاف النجيفي، أن “عدم ادراج موضوع حل المجلس في جلسة الخميس يعد تسويفا من قبل رئاسة مجلس النواب”، مؤكدا أنه “سنعمل على ادراج الموضوع اما في جلسة السبت أو الأحد”.وكان النائب عن محافظة نينوى منصور المرعيد وصف في تصريح سابق القيادي بتحالف المحور النائب فلاح حسن زيدان بـ”بؤرة الفساد”، مشيرا إلى أن زيدان وقف بالضد من اقالة المحافظ السابق نوفل العاكوب وحل المجلس قبل عام ونصف العام. 

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