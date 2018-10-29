النجيفي:على عبد المهدي أن يستفيد من دروس فشل المالكي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر القيادي في تحالف القرار اثيل النجيفي، الاثنين، 29 تشرين الأول 2018، رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي من حدوث عمليات انهيار امنية كبيرة، بسبب سوء ادارة الوزرات الأمنية.وقال النجيفي، في حديث صحفي له اليوم، “نحن لا يهمنا ادارة الوزارة بالوكالة او بالأصالة ما يهمنا هو كيفية ادارة الوزارات ونتائج العمل، ولايهمنا من يكون هو الوزير، خصوصا فيما يتعلق بالوزارات الامنية”.وبين ان “رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي عندما ادار الوزارات الأمنية بالوكالة، تسبب بانهيارات امنية كبيرة، فهل عبد المهدي قادر على منع حدوث مثل هكذا انهيارات”.واكد ان على “عبد المهدي ان يتحمل هذه المسؤولية، كما يجب محاسبته اذا اخفق، دون اي مجاملات سياسية”.واعلن عبد المهدي، يوم الجمعة الماضي، توليه مهام وزارتي الدفاع والداخلية بالوكالة.