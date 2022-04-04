النجيفي:فساد كبير في ملف إعمار الموصل

النجيفي:فساد كبير في ملف إعمار الموصل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي، الاثنين، أن لجنة أعمار الموصل برئاسة عبد القادر دخيل لا تمتلك أي رؤية إستراتيجية.وقال النجيفي في حديث صحفي، “لا أرى خطة واضحة للإعمار في نينوى، والإعمار لا يعني شوارع ومشاريع صغيرة وتشجير هنا وهناك”.وأضاف أن “الإعمار يعني وضع خطة طويلة الأمد لانتشال المحافظة من حالة الدمار الكبير التي لحقت بثاني أكبر مدن العراق، جراء سيطرة تنظيم داعش الإرهابي عليها”.وأشار إلى أن “حملات الإعمار الموجود في الموصل هي بجهود شخصيات اجتماعية أو منظمات ولكنها لا تفي بالغرض وهي جهودا مبعثرة لا قيمة لها، قياسا بحجم الأموال المرصودة للمحافظة”.ولفت إلى “وجود أدلة ووثائق تمتلكها شخصيات وخاصة في ملف الأراضي تثبت ما تحدثنا عنه سابقا، حول شبهات الفساد التي تطال ملف أعمار نينوى وعموم إدارة المحافظة”.وتابع أن “المشاريع المنفذة من قبل لجنة الأعمار لا توزاي حجم الدمار في محافظة نينوى، بالرغم من التخصيصات المالية الجيدة المرصودة للمحافظة”.وكانت شخصيات سياسية وعدد من الناشطين اتهموا لجنة أعمار الموصل برئاسة عبد القادر دخيل بأنها بوابة من بوابات الفساد في المحافظة تقف خلفها جهات سياسية داعمة لها.

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