النجيفي:قرار إخراج القوات الأمريكية من طرف واحد كان “متسرعا وضرب للوحدة الوطنية”

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية، أسامة النجيفي، الأربعاء (15 كانون الثاني 2020)، خلال لقائه السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر، أن قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية كان متسرعاً.

وذكر المكتب الإعلامي للنجيفي في بيان، أن “الاجتماع تم فيه مناقشة العلاقات بين العراق والولايات المتحدة، وتطورات الوضع السياسي، والحراك الشعبي وانعكاس ذلك على ارادة الشعب العراقي ومصالحه”.

وأكد النجيفي “أهمية اخراج العراق من دائرة الصراع، لأن الوضع العراقي لا يتحمل أن يكون ساحة لأي صراع”.

وأشار إلى أن “الولايات المتحدة دولة صديقة، وهناك اتفاقيات مبرمة بينها وبين العراق، وينبغي أن يكون أي قرار نابعا من مصلحة مشتركة بين الجانبين، لذلك فإن قرار مجلس النواب حول اخراج القوات الأجنبية من العراق، قرار متسرع يشوبه نقص واضح في جوانبه القانونية، ويمثل ضربة للوحدة الوطنية في ظل غياب مكونات أساسية في أمر يخص مصلحة البلد ككل، كما أنه يزرع بذرة لخلافات مستقبلية ذات تأثير سلبي على العراق، ويعبر عن اتجاه خطير قوامه الانفراد في اتخاذ قرارات مهمة برغم أن الحكومة هي حكومة تصريف أعمال يومية لا يحق لها اتخاذ قرارات أو توصيات حول أمور ستراتيجية”.