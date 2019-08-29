النجيفي:لوحات”الموت لأمريكا وإسرائيل” في شوارع بغداد من قبل الميليشيات تثبت “ضعف الحكومة”

بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر القيادي في تحالف القرار اثيل النجيفي، الخميس،‏29‏/08‏/2019، من انعكاسات سلبية، نتيجة لوحات وضعت في شوارع بغداد، كُتب عليها الموت لامريكا واسرائيل.

وقال النجيفي في حديث صحفي، إن “اللوحات التي وضعت في شوارع بغداد والتي كتب عليها الموت لامريكا واسرائيل تشير إلى عدم قدرة الحكومة العراقية على ضبط الجهات الموالية لإيران، وان تلك الجهات تريد جر الشعب العراقي إلى صراع دولي لصالح ايران”.

وأشار إلى، أن “رفع لوحات في شوارع بغداد توالي ايران وتتمنى الموت لاميركا، بالاضافة الى التصريحات الاعلامية المعادية لواشنطن، أمر يضعف موقف الحكومة العراقية أمام المجتمع الدولي”، مبينا أن “الحكومة يجب أن تقف على الحياد في هذا الصراع”.

وبين، أن “هذه الجهات تسعى لجر العراق ليكون ساحة المعركة الخارجية لإيران، وهذا مدخل خطير جدا على مستقبل العراق وأمنه”.

وانتشرت في شوارع بغداد في الساعات الماضية لوحات في عدة تقاطعات وشوارع رئيسية احتوت عبارات من بينها “الموت لاميركا واسرائيل”.