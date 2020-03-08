النجيفي:الوضع العراقي الحالي وصل الى حالة الانسداد السياسي

بغداد شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية أثيل النجيفي، الاحد (8 آذار 2020) أن الطبقة السياسية تحاول عدم اجراء انتخابات مبكرة في العراق، فيما بين سبب ذلك.

وقال النجيفي في حديث صحفي، إن “الوضع العراقي الحالي وصل الى حالة الانسداد السياسي، والطبقة السياسية الحالية تعرف جيداً أنها لا تستطيع تقديم أي شيء يزيد عن ما قدمته في السابق، فهي غير قادرة على إجراء أية اصلاحات يطالب بها الشعب العراقي”.

واضاف، أن الاسباب تتلخص بأن “الفساد كبل المتنفذين في الطبقة السياسية، وهم لا يستطيعون التخلي عن الفاسدين الذين جاءوا بهم ولا يستطيعون التخلي عن حملة السلاح خارج اطار الدولة، الذين جاءوا بهم ايضاً، ولايستطيعون كذلك التراجع عن العهود التي قطعوها لإيران وغيرها من الدول التي دعمتهم للوصول الى السلطة”، على حد قوله.

وتابع النجيفي: “لهذا وصل الوضع الى حالة من الانسداد وبالتالي هم غير قادرين على اجراء انتخابات، بل هم غير قادرين على استبدال رئيس الوزراء الحالي، فهم يخشون من اي تغيير والمجيء برئيس وزراء يختلف عن الخط السابق، فهم يريدون رئيس وزراء يستمر على نفس النهج السابق، من أجل عد خسارة امتيازاتهم”.