النجيفي:مقبرة الصقلاوية تطورا في ملف المغيبين يجب عرضه على المجتمع الدولي

النجيفي:مقبرة الصقلاوية تطورا في ملف المغيبين يجب عرضه على المجتمع الدولي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية، أسامة النجيفي، الاربعاء، إن مقبرة الصقلاوية اكتشفت بمنطقة لم يصلها داعش، فيما لفت الى أن حشودا معروفة غيبت نحو 700 من مواطنيها.وذكر النجيفي،في حديث صحفي، أن “المقبرة الجماعية التي اكتشفت في منطقة لم تصلها داعش تمثل تطورا في ملف المغيبين وتنقله من ادراج العتمة والإهمال الى ضوء الاهتمام الوطني والدولي”.وأوضح ان “المقبرة المكتشفة تقع في منطقة شهدت اختفاء وتغييب 673 مواطنا من أهالي الصقلاوية، من قبل حشود معروفة ومثبتة بالتحقيق الذي قامت به حكومة العبادي ولم تكملة”.ورأى أنها “تضع المجتمع العراقي والدولي أمام مسؤولية محاسبة القتلة أصحاب اللا دولة المستمرين بقتل المتظاهرين مثلما دفنوا الأبرياء وهم أحياء في 2016 ولا خلاص للعراق الا بالقصاص منهم”.

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