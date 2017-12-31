النجيفي:نتوقع ضرب المصالح الأمريكية من قبل الأدوات الإيرانية في العراق
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي، اليوم الاحد، أن تلقي تظاهرات ايران بـ”آثارها” على العراق، فيما توقع ان تزعزع ايران المصالح الامريكية في العراق.وقال النجيفي في منشور على صفحته في الفيسبوك ، إنه “لازال مبكرا الحديث عن تأثير تظاهرات ايران على نظامها السياسي، ولكن من المؤكد ان تلك المظاهرات ستلقي بآثارها داخل العراق ما لم يواجهها العراقيون بوحدة وطنية وتغليب المصلحة العراقية على مصالح دول الجوار”.واضاف “فمن المتوقع ان تقوم ايران بخلق اجواء مقلقة للمصالح الامريكية في العراق من قبل ادواتها في العراق، بالاضافة الى محاولاتها للاستفادة من وضعها في العراق لتعزيز اقتصادها المضطرب”.يشار إلى أن ايران، تشهد ولليوم الرابع على التوالي احتجاجات شعبية كبيرة، ضد الوضع الاقتصادي المتردي وارتفاع الاسعار والبطالة.وأخذت الاحتجاجات بعدا سياسيا، وشهدت مواجهات بين المواطنين وقوى الامن الايراني، ادت الى قتلى وجرحى، فيما تسعى الحكومة الايرانية الى التخفيف من حدتها.