النجيفي لأهل نينوى:مجلس النواب مع الفاسدين

النجيفي لأهل نينوى:مجلس النواب مع الفاسدين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم عضو مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي البرلمان بالاخفاق في حماية نينوى من “سرطان الفساد”، حسب قوله.وقال النجيفي في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي تويتر “أخفق مجلس النواب في حماية نينوى من سرطان الفساد”، مردفا ان “الدور الآن على شعب نينوى بالدفاع عن حقه في الحياة الحرة والكريمة في عراق آمن”.واضاف النجيفي “لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلا ترضوا بما يراد لكم من سوء والأيام دول”، وفق تعبيره.

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