النجيفي لبروفيسور ياباني:رؤيتي المستقبلية للعراق هو الحفاظ على منصبي!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- شدد نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي، اليوم الثلاثاء، على ان العراق لا يمكن ان يحكمه شخصاً بمفرده ولابد من تشكيل حكومة اغلبية، معتبرا أن الحل الأمثل يكمن في ازالة الفوارق الطائفية والدخول إلى الانتخابات على اساس البرامج.وذكر بيان صحفي للمكتب الاعلامي للنجيفي، ان الاخير “استقبل اليوم، نائب رئيس البعثة اليابانية في العراق أكيرا اندو، ونائب مدير عام مركز التعاون والتدريب العالميين بجامعة صوفيا في طوكيو البروفيسور دايساكو هيغاشي، في مكتبه ببغداد، وتم خلال الاجتماع تقديم شرح حول مهمة المبعوث الياباني وهو شخصية متخصصة في بناء السلام، والعلاقات بين العراق واليابان التي اقتربت من ذكراها الثمانين”.واشار الى ان “البروفيسور دايساكو هيغاشي، طلب التعرف على رؤية النجيفي للفترة التي أعقبت 2003، والحلول المقترحة من سيادته لتفكيك المشاكل”.وأكد النجيفي، بحسب البيان، أن “المهم في الأمر هو الاستفادة من التجارب السابقة والوقوف على اسباب الاخفاق وصولا إلى قيام الدولة العادلة واعادة الاعتبار إلى الهوية الوطنية التي تحمي الموطنين ويسود فيها القانون”.وأضاف بشأن الانتخابات أن “الحل الأمثل يكمن في ازالة الفوارق الطائفية والدخول إلى الانتخابات على اساس البرامج، وبرغم الاشكالات التي ما تزال قائمة، فمن الممكن التعاون بين الأحزاب لتشكيل حكومة أغلبية سياسية تشارك فيها مكونات الشعب العراقي.يذكر ان النجيفي لم يتحدث بحرف واحد للمطالبة باحالة الخونة ممن تسببوا بسقوط الموصل وثلث الاراضي العراقية بيد داعش الى القضاء وما نتج عنها من كوارث انسانية قبل ان تكون اقتصادية وعلاقاته جيدة جدا مع مدمر العراق وقاهر العرب السنة الطائفي الفاسد نوري المالكي وهناك من يقول انه سيتحالف معه ما بعد الانتخابات لتعزيز المصالح الشخيصة الضيقة.