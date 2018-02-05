النجيفي لـمسجدي:نثمن الدور الإيراني في تحرير الموصل!

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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي، الاثنين، ان المكون السني لا يشعر بالعدالة بسبب الاساليب السابقة، فيما بين ان ايران تستحق الشكر كونها ساعدت العراق في وقت حرج وشاركت في تحرير العراق من داعش وفي مقدمتها الموصل.وذكر النجيفي خلال استقباله السفير الايراني في العراق ايرج مسجدي ان “ايران دولة مهمة وجارة وصديقة، ومن المهم أن نتعاون لارساء الأمن والسلام”، مشيراً الى ضرورة أن “يكون هناك منهج جديد يقوم على التعاون وتفكيك المشاكل لصالح الهدف العام واستقرار المنطقة، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي”.وشدد على أن “داعش عدو هدد الجميع، ومساعدة الجمهورية الاسلامية جاءت في وقت حرج، ونحن نقدر هذه المساعدة وهذه الجهود كما نقدر الجهود الدولية في هذا المجال”.وأشار النجيفي إلى أن “المكون السني لا يشعر بالعدالة والمساواة والتوازن بسبب الاجراءات والأساليب التي عانى منها في الفترة السابقة ، وهذا الأمر لا يساعد على بناء بلد مستقر، وعدم الاستقرار لا يصب في صالح المنطقة بشكل عام”. متمنياً “الرخاء والتقدم للشعب الايراني الصديق مشيدا بعمقه التاريخي وحضارته”.من جانبه، عرض السفير الايراني ايرج مسجدي، بشكل مفصل “مواقف ايران تجاه العراق، وأشار إلى مشكلتين شكلتا تحديين جادين للعراق، هما : تنظيم داعش الإرهابي، ومشكلة استفتاء كردستان”.وأكد على “مواقف الجمهورية الاسلامية من المشكلتين والجهود التي بذلت من أجل أن يحقق العراق النصر الكبير على داعش ، وحل موضوع التحدي الذي شكله الاستفتاء”.يذكر ان النجيفي على علم مسبق بسقوط الموصل عندما كان في ايران اذ طلبت الاخيره منه دعم المالكي مقابل عدم سقوط الموصل ولم يعلنها النجيفي إلا بعد الطامة الكبرى امام سياسيو تحالف القوى واكد على ذلك صالح المطلك في تصريح صحفي له بوقت سابق.