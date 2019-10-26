النجيفي مخاطبا سياسي السنّة:لاتفرحوا ،النفوذ الإيراني في العراق إلى الزوال

النجيفي مخاطبا سياسي السنّة:لاتفرحوا ،النفوذ الإيراني في العراق إلى الزوال
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي، اليوم السبت، أن “النفوذ الإيراني” في العراق لن يقوى على البقاء.وقال النجيفي في تغريدة على موقعه في “تويتر” ، مستائلا “هل أعاد الذين جرفهم النفوذ الايراني في المحافظات الغربية حساباتهم بعد ان وجدوا نتيجة أنصار ايران في الجنوب؟”.وأضاف أن “‏النفوذ الايراني داء خطير نشر الفوضى وأضعف الدولة ولن يقوى على البقاء”.

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