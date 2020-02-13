النجيفي والحكيم يبحثان الانتخابات المبكرة

النجيفي والحكيم يبحثان الانتخابات المبكرة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد كل من رئيس “جبهة الإنقاذ والتنمية” أسامة النجيفي، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الخميس (13 شباط 2020)، على ضرورة أن يتضمن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، تحديد موعد للانتخابات المبكرة.وذكرت جبهة الإنقاذ والتنمية في بيان ، أن “النجيفي اجتمع مع الحكيم وتم خلال الاجتماع بحث الوضع السياسي وتطورات تشكيل الحكومة الجديدة، والمهام المنتظر تحقيقها، ومستقبل الحراك الشعبي”.وأضاف البيان، أن “الزعيمين اتفقا على أن المتظاهرين ينبغي أن يعودوا، وهم منتصرون بعد تحقيق المطالب العادلة لهم، بالإضافة الى دعم تشكيل حكومة مستقلة تماما، واسناد رئيس الوزراء المكلف لتحقيق هذه الغاية”.وأكد الطرفان، أن “البرنامج الحكومي القادم ينبغي أن يتضمن تحديد موعد للانتخابات المبكرة، إضافة الى العمل على انجاز القوانين والاجراءات التي تضمن انتخابات نزيهة بعيدة عن الطعون، وبمشاركة واشراف الأمم المتحدة”.وشدد الطرفان على “دعم تشكيل تجمع كبير من نواب المحافظات المحررة للتصدي للمحاصصة، والعمل على اسناد تشكيل حكومة مستقلة دون املاءات من أي طرف”.وتابع البيان، أن “من ضمن المبادئ التي اتفق عليها الطرفان، أن المرحلة الحالية تقتضي تقديم تنازلات بهدف عبور الحالة الاستثنائية وصولا إلى انجاز الانتخابات المبكرة، إضافة الى دعم المنهج المعتدل المتمسك بالثوابت الوطنية العليا ومصلحة الشعب في العمل السياسي والبرلماني”.

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