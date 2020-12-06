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تركيا:ندعم إتفاق بغداد _ أربيل لاستقرار سنجار
النجيفي والسفير الأردني يبحثان إتفاقية تقاسم الأوقاف السنية والشيعية
زمن الخيانة والخراب..حشد العتبات:نرتبط بهيئة الحشد الشعبي وليس بالوقف الشيعي
كتلة التغيير تطالب بعدم تشريع قانون تمويل الانتخابات لكونه سابقة خطيرة
نائب:تحرك كردي لدفع الرشا إلى بعض الكتل السياسية لتمرير حصتهم في موازنة 2021
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كتلة التغيير تطالب بعدم تشريع قانون تمويل الانتخابات لكونه سابقة خطيرة
نائب:تحرك كردي لدفع الرشا إلى بعض الكتل السياسية لتمرير حصتهم في موازنة 2021
التقاعد العامة:هناك تعديل لقانون التقاعد سيرى النور قريباً
تحالف الفتح:البرلمان يسعى إلى تقليل مبلغ تمويل الانتخابات القادمة
مباحثات كردية “لتهدئة” الشارع الكردي حول الرواتب
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متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
اِتفاق الكاظمي مع حزب بارزاني برعاية أمريكية حول سنجار ” فتنة كبيرة”
وزير النفط يقترح تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في الإقليم
نواب:الخلافات السياسية وراء تعطيل إقرار القوانين المهمة
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عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
تحجيم الدور الإيراني في العراق بداية الانفتاح الكبير حتى مع إسرائيل
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