النجيفي يحذر القوى السنّية من التحالف مع طرف شيعي دون آخر

النجيفي يحذر القوى السنّية من التحالف مع طرف شيعي دون آخر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر القيادي في حزب “متحدون” أثيل النجيفي، اليوم الأحد، القوى السياسية السنية من التحالف مع أطراف شيعية على حساب أطراف أخرى من المكون ذاته، في إشارة إلى تحالف “السيادة” بزعامة خميس الخنجر، ومحمد الحلبوسي، مع التيار الصدري، والحزب الديمقراطي الكوردستاني على حساب الإطار التنسقي.وقال النجيفي، في حديث صحفي، ان “القوى السنية مطالبة بألّا تكون مع طرف سياسي شيعي ضد طرف اخر من ذات المكون، فالقوى السنية ستكون في مرمى نيران الطرف الشيعي الذي تجري حاليا محاولة إبعاده عن المشهد السياسي”، في إشارة إلى الإطار.وأضاف “وحتى حلفاء السنة من الشيعية، لن يضحوا بالعلاقات والمصالح الشيعية – الشيعية من أجل مصلحة الأطراف السنية المشاركة معهم في التحالف”.كما دعا النجيفي “القوى السياسية السنية كافة، إلى أن تبقى محايدة” في تحالفاتها”، قائلا إنه “رغم انه من حق تلك القوى أن تشارك وتساهم في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، حسب المقاعد البرلمانية التي حصلت عليها، لكن يجب الّا تكون مع طرف شيعي ضد طرف شيعي آخر بهذه العملية”.واحتدم الخلاف بين القطبين الشيعيين المتمثلين بالتيار الصدري الحائز على أعلى الأصوات في الانتخابات التي جرت مؤخرا، وبين الإطار التنسيقي الذي يضم كتلا عبرت عن رفضها لنتائج الانتخابات.

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