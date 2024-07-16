النجيفي يحذر من دعوات الإقليم السنّي

النجيفي يحذر من دعوات الإقليم السنّي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر القيادي في حزب “متحدون” اثيل النجيفي، اليوم الثلاثاء، من اثارة موضوع الإقليم السُني في محافظة الأنبار، وكذلك الصراع العربي – الكوردي في محافظة نينوى الذي اتهم فصيلا مسلحا بالوقوف ورائه، وتأثير ذلك على البلاد كافة.وقال النجيفي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه “في الانبار هناك تحرك اعلامي متسرع لاثارة موضوع الاقليم السني يتزعمه شيوخ عشائر، وفي نينوى هناك سعي محموم لاثارة صراع بين العرب والكورد يقوده أحد الفصائل”.وأضاف “أما موضوع الاقليم فأود أن أوضح بان اقامة الاقليم اكثر تعقيدا من مجرد الدعوة له، او الاستماع لمشجعين من خارج الحدود، او تقديم دعم اعلامي يفتقد الى الإجماع الوطني، ويفتقد القدرة الامنية على حماية نفسه والقدرة الاقتصادية على استمراره، فضلا عن عدم قناعة مناطق وجماعات سنية كثيرة بالمشروع او الاختلاف ببعض تفاصيله”.وأكد النجيفي أنه يؤيد “فكرة الاقاليم الإدارية وليست المذهبية”، مستدركا القول “إلا ان حتى هذه الفكرة تحتاج الى قناعة عراقية شاملة باهميتها وليست الدعوة اليها من جانب واحد، ولا اجد الوقت مناسبا لإثارتها”.

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