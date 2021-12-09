النجيفي يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة أخرى!

النجيفي يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة أخرى!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا  أسامة عبد العزيز النجيفي، الخميس، إلى اجراء انتخابات مبكرة خلال فترة عامين وتعديل القانون الحالي، فيما اقترح تشكيل حكومة ائتلافية لتجاوز حالة الانغلاق السياسي.وذكر بيان لمكتبه، أن “النجيفي استقبل سفير الكويت في العراق غصاب الزمانان لمناقشة مجموعة من الملفات أبرزها الوضع السياسي في العراق في أعقاب الانتخابات ، والتطورات السياسية في منطقة الخليج العربي استعدادا للقمة المرتقبة ، فضلا عن العلاقات الثنائية”.واضاف البيان ان “النجيفي عرض تقييمه العام للانتخابات مبديا ملاحظاته على القانون وطريقة توزيع الدوائر ، وما تلا ذلك من اجراءات وخروقات أضعفت ثقة المواطن بالنتائج المتحققة ، فضلا عن عزوف قطاعات كبيرة من المجتمع عن المشاركة في الانتخابات”.ونقل البيان عن النجيفي قوله، إنه “من المهم ولتجاوز الانغلاق في العملية السياسية أن نعتمد التهدئة وتشكيل حكومة ائتلافية والاتفاق على إجراء انتخابات خلال سنتين بعد تعديل قانون الانتخابات استرشادا بالملاحظات التي أفرزتها عملية التطبيق”، داعيا الى “العمل على كسب ثقة الشعب للاسهام في زيادة نسبة المشاركة كي تكون النتائج معبرة عن إرادة الشعب”.

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