النجيفي يدعو إلى “النهدئة” بشأن النتائج الانتخابية

النجيفي يدعو إلى “النهدئة” بشأن النتائج الانتخابية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث الأمين العام لحزب “للعراق متحدون” أسامة النجيفي، مع السفيرة الاسترالية لدى بغداد، بولا غاملي، المستجدات السياسية في المنطقة، وتداعيات الانتخابات في العراق. وذكر المكتب الاعلامي للنجيفي في بيان ، ان “الاجتماع بحث كذلك  علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والرغبة في استمرارها وتطورها ، كما تم بحث الوضع السياسي في العراق والمنطقة في أعقاب الانتخابات التي جرت مؤخرا في العراق”.  وعرض النجيفي “رؤيته حول تجربة الانتخابات وتقييمها بدءا بالقانون والاجراءات التي رافقته وصولا للنتائج”، وأشار إلى أن “تأييد الجبهة والحزب للقانون كان مرتبطا باعتماد البطاقة البايومترية حصرا وإبعاد تأثير السلاح المنفلت، والعمل على وقف استخدام المال السياسي في التأثير على إرادة الشعب ، وتصعيد مكافحة الفساد أينما كان . ولكن للأسف كانت الدوائر الصغيرة التي اعتمدها القانون مصممة على وفق رغبات البعض دون الخضوع لمعيار الجغرافية أو الوضع الاجتماعي ، ما أدى إلى تشتت الأصوات لصالح من صمم هذه الدوائر”.وشدد النجيفي على أن “المهم في المرحلة الحالية هو إيجاد الحلول المناسبة التي تبعد البلد عن النتائج الوخيمة المحتملة” .

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