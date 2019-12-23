النجيفي يدعو إلى مساندة برهم صالح في رفضه لمرشحي الأحزاب لرئاسة الوزراء

النجيفي يدعو إلى مساندة برهم صالح في رفضه لمرشحي الأحزاب لرئاسة الوزراء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعرب زعيم جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي، الاثنين (23 كانون الاول 2019)، عن مساندته لرئيس الجمهورية برهم صالح بشأن تكليف شخصية لتشكيل الحكومة المقبلة.وقال النجيفي في تغريدة له على منصة “تويتر”، “نساند موقف رئيس الجمهورية الرافض حتى الآن لضغوط الكتل بتمرير مرشح ضد إرادة الشعب”.ودعا النجيفي في تغريدته “النواب والفعاليات الوطنية والشعبية وساحات الاحتجاج لمؤازرته وتضعيد موقفه”، محذراً من “الفراغ الدستوري “.

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