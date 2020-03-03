النجيفي يعلن دعمه لأي مرشح مستقل لرئاسة الوزراء

النجيفي يعلن دعمه لأي مرشح مستقل لرئاسة الوزراء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة عبد العزيز النجيفي، الثلاثاء (3 آذار 2020)، أنه مع ترشيح أي شخصية مستقلة لرئاسة الوزراء، بعد اعتذار محمد توفيق علاوي عن التكليف.وقال المكتب الإعلامي للنجيفي في بيان ، إن الأخير” تلقى أتصالاً من رئيس الجمهورية برهم صالح، لمناقشة اختيار شخصية مناسبة لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء، بعد اعتذار المكلف محمد توفيق علاوي عن التكليف”.وأضاف البيان أن النجيفي أكد لرئيس صالح أنه “مع ترشيح أي شخصية سياسية مستقلة لرئاسة مجلس الوزراءتستطيع مواجهة أعباء المرحلة، وتستجيب للمطالب العادلة”.وحدد الجانبان مواصفات للشخصية المطلوبة، بان “تكون على قدر الاستقلالية ولها القدرة على مواجهة التحديات والنهوض بأعباء المرحلة، والاستفادة من تجارب الماضي”، وشدد النجيفي على “دعمه الكامل لمثل هذه الشخصية بعيدا عن أية املاءات حزبية أو طائفية”.ولفت البيان إلى أن “النجيفي وصالح اتفقا على مواصلة الحديث، والتشاور مع الكتل السياسية للوصول إلى مرشح مناسب”.

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