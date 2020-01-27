النجيفي “يهدد”بالحماية الدولية للمتظاهرين

النجيفي “يهدد”بالحماية الدولية للمتظاهرين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- هدد القيادي في جبهة الانقاذ العراقية، الاثنين، الحكومة العراقية باللجوء الى حماية دولية في حالة عجزت من حماية المتظاهرين.وقال النجيفي في تغريدة على صفحته في توتير، “لمصلحة من يدفع بالبلد نحو التأزيم ومنزلق الفتنة، والمواجهة الداخلية والخارجية؟ لاتوجد رواية حكومية مقنعة ازاء مايحدث من استهداف للمتظاهرين السلميين”.واضاف: “منذ اربعة شهور ونحن نحصي الشهداء والجرحى من شبابنا الغاضبين دون محاسبة الجناة او ايقاف المجازر بحقهم”.واشار النجيفي الى انه “لابد للحكومة من معالجة ذلك، او اعلان عجزها عن حماية المتظاهرين، وكشف الطرف الذي يستهدفهم والا ستضطر القوى السياسية او المجتمعية لطلب الحماية الدولية للشعب، وعلى احزاب السلطة تفهم المخاطر المحدقة بالوطن وترك المجال لرئيس الجمهورية لتكليف شخصية مناسبة لرئاسة حكومة انتقالية تلبي طموح المتظاهرين وتقوم بالاصلاحات المطلوبة”.

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