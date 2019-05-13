النجيفي:99.9 من أهل السنّة في العراق يتمنون محو النفوذ الإيراني بالعراق

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في تحالف القرار، اثيل النجيفي، الاثنين (13 أيار 2019)، أن 99.9% من المكون السني يتمنون محو النفوذ الإيراني بالعراق من قبل الولايات المتحدة.وقال النجيفي في تغريدة على حسابه في “تويتر”، إن “99.9% من السنة يتمنون ان تمحو الولايات المتحدة النفوذ الايراني من العراق”، مبيناً أن “هناك واحد من كل الف حققوا مكاسب من هذا النفوذ”.وأضاف أن “مؤيدي ايران ووكلائها اغلقوا ملفات فسادهم وتهم إرهاب وهم يطلقون تهديداتهم للدفاع عن ايران والتحشيد معها، رغم ان الكل يعرف بانهم عاجزون عن إقناع عوائلهم”.وكان النائب عن تحالف “الفتح” عامر الفايز، قد أكد الأربعاء (24 نيسان 2019)، “ميل” كتل سياسية الى ترجيح كفة المصالح الإيرانية في العراق مقابل عمل مضاد لكتل أخرى تحظى بـ “دعم سعودي- أميركي”.وقال الفايز في حديث صحفي، إن “هناك كتلاً سياسية تميل الى ترجيح كفة المصالح الإيرانية في العراق، مقابل تبني كتل أخرى سياسة إبعاد إيران عن البلاد، بدعم سعودي أميركي”، مبيناً أن “سياسة الحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي تلعب دور الحياد في التعامل مع القضايا والملفات الإقليمية والدولية دون الميل لمحور معين”.وكان اتحاد علماء المسلمين في محافظة ديالى المرتبط بايران عبر شيخهم الصميدعي، قال، الأربعاء (8 أيار 2019)، إنه سيعلن النفير العام إذا تعرضت إيران للهجوم من قبل أية دولة.وذكر رئيس فرع الاتحاد بديالى جبار المعموري في حديث صحفي، إن “العراقيين بكل اطيافهم لن ينسوا مواقف الجمهورية الاسلامية في ايران عندما كان تنظيم داعش على اسوار بغداد، حيث دعمتنا بالسلاح والمستشارين لكبح خطر وجودي هدد العراق، في حين تخلت بقية الدول عن اسنادنا”.وأضاف، أن “اتحاد علماء المسلمين سيعلن النفير العام في حال هوجمت طهران من قبل اي معتدي وسنرسل ابناءنا للدفاع عنها”، مؤكداً أن، “منطقة الشرق الاوسط تقترب يوما بعد اخر من تسونامي خطير يشرف عليه الكيان الصهيوني”.